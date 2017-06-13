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    Более 800 человек пострадали в результате пищевого отравления в Ираке

    Большая часть больных госпитализирована, многие в тяжелом состоянии

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Ребенок умер, около 800 человек пострадали в результате пищевого отравления в лагере для беженцев близ иракского Мосула, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    У пострадавших - большинство из них дети и пожилые люди - наблюдаются боли в животе и обезвоживание. На место были направлены 40 машин скорой помощи. Большая часть больных госпитализирована, многие в тяжелом состоянии.

    По данным СМИ, отравление произошло в ходе ифтара, организованном одним из благотворительных фондов. 

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