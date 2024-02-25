О нас

Более 60% жителей Германии боятся, что война в Украине перекинется на страны НАТО

Более 60% жителей Германии боятся, что война в Украине перекинется на страны НАТО Большинство жителей ФРГ спустя два года после начала полномасштабной войны в Украине опасаются, что она перекинется на территорию государств НАТО.
Другие страны
25 февраля 2024 г. 13:10
Более 60% жителей Германии боятся, что война в Украине перекинется на страны НАТО

Большинство жителей ФРГ спустя два года после начала полномасштабной войны в Украине опасаются, что она перекинется на территорию государств НАТО.

Как передает Report, такие опасения высказал 61 процент участников опроса, проведенного социологическим институтом INSA для газеты Bild am Sonntag.

Так, 31 процент респондентов выразили мнение, что этого не произойдет, еще восемь процентов не ответили на соответствующий вопрос.

Вторая часть опроса была посвящена интеграции украинских беженцев в Германии. По мнению 51 процента опрошенных, она полностью либо в значительной мере не удалась. Всего 28 процентов респондентов считают, что интеграция прошла в той или иной степени успешно.

Почти половина участников исследования (49%) считают, что украинские беженцы в Германии получают слишком большую материальную поддержку. 35% респондентов считают, что размер пособий является достаточным.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Almaniyalıların 61 %-i Rusiya-Ukrayna müharibəsinin NATO ölkələrinə sıçrayacağından qorxur

Экслюзивные новости

Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi