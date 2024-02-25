Более 60% жителей Германии боятся, что война в Украине перекинется на страны НАТО

Большинство жителей ФРГ спустя два года после начала полномасштабной войны в Украине опасаются, что она перекинется на территорию государств НАТО.

Большинство жителей ФРГ спустя два года после начала полномасштабной войны в Украине опасаются, что она перекинется на территорию государств НАТО.

Как передает Report, такие опасения высказал 61 процент участников опроса, проведенного социологическим институтом INSA для газеты Bild am Sonntag.

Так, 31 процент респондентов выразили мнение, что этого не произойдет, еще восемь процентов не ответили на соответствующий вопрос.

Вторая часть опроса была посвящена интеграции украинских беженцев в Германии. По мнению 51 процента опрошенных, она полностью либо в значительной мере не удалась. Всего 28 процентов респондентов считают, что интеграция прошла в той или иной степени успешно.

Почти половина участников исследования (49%) считают, что украинские беженцы в Германии получают слишком большую материальную поддержку. 35% респондентов считают, что размер пособий является достаточным.