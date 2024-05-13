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Аль-Малик: Мы намерены добиться высоких результатов тестирования PISA в странах-членах ИСЕСКО

Аль-Малик: Мы намерены добиться высоких результатов тестирования PISA в странах-членах ИСЕСКО Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment - PISA) применяется в целях сравнения уровня образования в различных странах.
Другие страны
13 мая 2024 г. 11:28
Аль-Малик: Мы намерены добиться высоких результатов тестирования PISA в странах-членах ИСЕСКО

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment - PISA) применяется в целях сравнения уровня образования в различных странах.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик.

По его мнению, тест PISA, оценивающий успеваемость учащихся в возрасте 15 лет в области математики, естественных наук, чтения и письма, важен для изучения и сравнения этих показателей с другими странами: "Заявки на прохождение теста PISA подали около 20 стран-членов организации".

"Думаю, что ИСЕСКО окажет им не только финансовую поддержку, но и предоставит эксперта, который проконсультирует в вопросе подготовки к тестированию. Совместно с ОЭСР мы сможем достичь того, чтобы в наших государствах-членах результаты тестирования были высокими", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Baş direktor: ICESCO-ya üzv ölkələrdə yüksək PISA sınaq nəticələrinə nail olmaq niyyətindəyik
Версия на английском языке Al-Malik: 'We intend to achieve high PISA test results in ISESCO member countries'

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