Аль-Малик: Мы намерены добиться высоких результатов тестирования PISA в странах-членах ИСЕСКО

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment - PISA) применяется в целях сравнения уровня образования в различных странах.

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment - PISA) применяется в целях сравнения уровня образования в различных странах.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммад аль-Малик.

По его мнению, тест PISA, оценивающий успеваемость учащихся в возрасте 15 лет в области математики, естественных наук, чтения и письма, важен для изучения и сравнения этих показателей с другими странами: "Заявки на прохождение теста PISA подали около 20 стран-членов организации".

"Думаю, что ИСЕСКО окажет им не только финансовую поддержку, но и предоставит эксперта, который проконсультирует в вопросе подготовки к тестированию. Совместно с ОЭСР мы сможем достичь того, чтобы в наших государствах-членах результаты тестирования были высокими", - добавил он.