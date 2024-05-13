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В Австралии легкий самолет совершил посадку без шасси

В Австралии легкий самолет совершил посадку без шасси Легкий самолет с пилотом и двумя пассажирами на борту произвел аварийную посадку в аэропорту австралийского города Ньюкасл, после того как из-за технической неисправности не смог выпустить шасси.
Другие страны
13 мая 2024 г. 09:08
В Австралии легкий самолет совершил посадку без шасси

Легкий самолет с пилотом и двумя пассажирами на борту произвел аварийную посадку в аэропорту австралийского города Ньюкасл, после того как из-за технической неисправности не смог выпустить шасси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

По данным ведомства, самолет Beechcraft Super King Air совершал перелет из аэропорта Ньюкасла, расположенного в 170 км к северу от Сиднея, в Порт-Маккуори (расположен в 400 км к северу от Сиднея). Сразу после вылета пилот обнаружил техническую неисправность в системе шасси самолета и вернулся в Ньюкасл, где спустя три часа произвел аварийную посадку. "Шасси самолета оказались неисправны, и он [пилот] вернулся к аэропорту. После нескольких часов в воздухе самолет сжег достаточно топлива и совершил посадку с невыпущенными колесами", - рассказал заместитель комиссара полиции Уэйн Хамфри.

Также в полиции отметили, что в результате аварийной посадки никто из находившихся на борту воздушного судна не пострадал. Аэропорт Ньюкасла из-за инцидента закрыт на неопределенное время, на месте работают специалисты авиационных служб.

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Версия на английском языке Plane makes emergency landing at Australian airport after landing gear fails

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