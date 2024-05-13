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В Газе предупредили о прекращении работы больниц из-за нехватки топлива

В Газе предупредили о прекращении работы больниц из-за нехватки топлива Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа предупредило о скором прекращении работы медучреждений из-за отсутствия поставок топлива в условиях постоянных израильских обстрелов.
Другие страны
13 мая 2024 г. 13:35
В Газе предупредили о прекращении работы больниц из-за нехватки топлива

Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа предупредило о скором прекращении работы медучреждений из-за отсутствия поставок топлива в условиях постоянных израильских обстрелов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Минздрава.

"Несколько часов отделяет нас от полного коллапса системы здравоохранения в секторе Газа в результате отсутствия поставок необходимого топлива для работы генераторов в больницах, машин скорой помощи и доставки медработников", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке Gaza warns of hospital shutdown due to fuel shortage

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