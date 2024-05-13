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ООН: В 2023 году кризис продовольствия затронул 13,8 млн человек в Латинской Америке

ООН: В 2023 году кризис продовольствия затронул 13,8 млн человек в Латинской Америке В странах Латинской Америки и Карибского бассейна 13,8 млн человек столкнулись с ситуацией острого продовольственного кризиса из-за природных катаклизмов.
Другие страны
13 мая 2024 г. 08:52
ООН: В 2023 году кризис продовольствия затронул 13,8 млн человек в Латинской Америке

В странах Латинской Америки и Карибского бассейна 13,8 млн человек столкнулись с ситуацией острого продовольственного кризиса из-за природных катаклизмов.

Как сообщает Report, об этом передает кубинский портал Cubadebate со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Отмечается, что прошедший 2023 год в странах Латинской Америки и Карибского бассейна стал самым теплым в истории метеонаблюдений, что оказало сильное влияние на здоровье людей, продовольственную и энергетическую безопасность и экономическое развитие региона.

Природные явления - засухи, наводнения, повышение температуры воды и ее уровня в реках и в прибрежных районах Атлантического океана, вызванные климатическими изменениями на планете, оказали негативное влияние на сельское хозяйство и продовольственную безопасность в регионе, спровоцировав для 13,8 млн человек ситуацию острого продовольственного кризиса, особенно это касается стран Центральной Америки и Карибского бассейна. Также со сложностями столкнулись жители Эквадора и Перу, где одним из главных секторов экономики является рыболовство, - климатические изменения вызвали повышение температуры воды в океане, что негативно отразилось на объемах вылова рыбы.

Генеральный секретарь ВМО Андрея Селеста Сауло отметила, что во второй половине 2023 года влияние характерного для региона климатического явления Эль-Ниньо привело к беспрецедентному уровню жары и обострило многочисленные экстремальные феномены". Данное явление приносит на тихоокеанское побережье региона горячие ветры, что негативно влияет на дождевые циклы и вызывает засухи в разных регионах планеты.

В контексте влияния этого феномена ВМО предупредила о проблемах таяния ледников в странах Латинской Америки и резкого увеличения уровня воды в Атлантическом океане, что угрожает прибрежным районам и небольшим островным государствам региона.

Наиболее ощутимо природные катаклизмы затронули в 2023 году крупнейшую южноамериканскую страну Бразилию, где в сентябре прохождение циклона на юге вызвало гибель 54 человек. Сейчас Бразилия переживает более сложную ситуацию: число погибших в результате наводнений в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул превысило уже 140, всего от разгула стихии пострадали 2,1 млн человек.

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Версия на азербайджанском языке 2023-cü ildə ərzaq böhranı Latın Amerikasında 13,8 milyon insana təsir edib

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