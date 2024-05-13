Военные вертолетчики США участвуют в Швейцарии в совместных учениях

Швейцария проводит с 13 по 17 мая на базе ВВС в городе Пайерн учения с участием двух вертолетных подразделений США.

Швейцария проводит с 13 по 17 мая на базе ВВС в городе Пайерн учения с участием двух вертолетных подразделений США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Федеральный совет (швейцарское правительство).

"С 13 по 17 мая 2024 года два вертолетных подразделения Авиационного полка 1-214, базирующегося в Германии, будут дислоцированы на авиабазе Пайерн для проведения тренировки совместно с ВВС Швейцарии", - говорится в сообщении.

Целью является "развитие тактического потенциала и военного сотрудничества между Швейцарией и Соединенными Штатами". Всего будет задействовано шесть американских вертолетов - три UH-60 Black Hawk и три CH-47 Chinook.

В учениях примут участие около 20 военнослужащих ВВС Швейцарии, что, как считают в конфедерации, даст возможность "отточить навыки применения единого оперативного подхода". Благодаря "обмену знаниями и процедурами страны-партнеры могут повысить свою эффективность и оперативную готовность". В свою очередь вертолетчики США получат возможность "развить свои навыки полетов в горной местности", отмечается в сообщении.