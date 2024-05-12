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Не менее шести человек погибли в результате обрушения дома в Белгороде

Не менее шести человек погибли в результате обрушения дома в Белгороде Шесть человек погибли, не менее 20 пострадали при обрушении 10-этажного дома на юго-западе Белгорода.
Другие страны
12 мая 2024 г. 20:32
Не менее шести человек погибли в результате обрушения дома в Белгороде

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 20 пострадали при обрушении 10-этажного дома на юго-западе Белгорода.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, здание было повреждено обломками сбитой ракеты. Удары наносились из ракетных комплексов "Точка-У", РСЗО "Ольха" и чешских систем RM-70 Vampire, указало Минобороны РФ.

Место попадания обломков пришлось на уровень третьего этажа, повреждения получило все здание. Полностью обрушились не менее 40 квартир, пострадали - не менее 62 в трех домах. Под завалами могут оставаться люди. Неизвестно местонахождение как минимум семи человек.

На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы, при этом здание продолжает разрушаться - после падения фрагмента крыши под завал попали несколько человек. У трех спасателей диагностировали переломы.

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