Не менее шести человек погибли в результате обрушения дома в Белгороде

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 20 пострадали при обрушении 10-этажного дома на юго-западе Белгорода.
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Место попадания обломков пришлось на уровень третьего этажа, повреждения получило все здание. Полностью обрушились не менее 40 квартир, пострадали - не менее 62 в трех домах. Под завалами могут оставаться люди. Неизвестно местонахождение как минимум семи человек.
На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы, при этом здание продолжает разрушаться - после падения фрагмента крыши под завал попали несколько человек. У трех спасателей диагностировали переломы.