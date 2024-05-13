The Guardian: Правые партии могут использовать жилищный кризис в Европе для разжигания вражды

Крайне правые партии в Евросоюзе могут использовать кризис в сфере доступности жилья для провоцирования протестов и создания социальной напряженности.

Крайне правые партии в Евросоюзе могут использовать кризис в сфере доступности жилья для провоцирования протестов и создания социальной напряженности.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на экспертов ООН.

По их мнению, "крайне правые партии процветают, когда могут использовать социальные лакуны, возникающие из-за недостатка инвестиций и неадекватного правительственного планирования". Согласно изданию, подобная ситуация сложилась во многих странах ЕС, а жилищный кризис влияет не только на "лиц с низкими доходами, мигрантов и неполные семьи, но и на средний класс".

The Guardian напомнила, что недавно в Лиссабоне, Амстердаме, Праге, Милане и Лондоне прошли акции протеста против роста цен на аренду жилья. Газета выразила мнение, что "недоступная аренда" и высокие цены на недвижимость в преддверии выборов в Европарламент "рискуют стать ключевым политическим полем сражения на континенте".

Издание добавило, что, по данным европейского статистического агентства (Евростат), в период с 2010 по 2022 год цены на жилье в 27 странах ЕС выросли на 47%, а стоимость аренды - на 18%. В некоторых странах Евросоюза пятая часть домохозяйств тратит как минимум 40% своего чистого дохода на жилье.