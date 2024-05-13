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The Guardian: Правые партии могут использовать жилищный кризис в Европе для разжигания вражды

The Guardian: Правые партии могут использовать жилищный кризис в Европе для разжигания вражды Крайне правые партии в Евросоюзе могут использовать кризис в сфере доступности жилья для провоцирования протестов и создания социальной напряженности.
Другие страны
13 мая 2024 г. 06:19
The Guardian: Правые партии могут использовать жилищный кризис в Европе для разжигания вражды

Крайне правые партии в Евросоюзе могут использовать кризис в сфере доступности жилья для провоцирования протестов и создания социальной напряженности.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на экспертов ООН.

По их мнению, "крайне правые партии процветают, когда могут использовать социальные лакуны, возникающие из-за недостатка инвестиций и неадекватного правительственного планирования". Согласно изданию, подобная ситуация сложилась во многих странах ЕС, а жилищный кризис влияет не только на "лиц с низкими доходами, мигрантов и неполные семьи, но и на средний класс".

The Guardian напомнила, что недавно в Лиссабоне, Амстердаме, Праге, Милане и Лондоне прошли акции протеста против роста цен на аренду жилья. Газета выразила мнение, что "недоступная аренда" и высокие цены на недвижимость в преддверии выборов в Европарламент "рискуют стать ключевым политическим полем сражения на континенте".

Издание добавило, что, по данным европейского статистического агентства (Евростат), в период с 2010 по 2022 год цены на жилье в 27 странах ЕС выросли на 47%, а стоимость аренды - на 18%. В некоторых странах Евросоюза пятая часть домохозяйств тратит как минимум 40% своего чистого дохода на жилье.

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