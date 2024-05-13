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Турция планирует к 2050 году увеличить атомные мощности на 20 тыс. МВт

Турция планирует к 2050 году увеличить атомные мощности на 20 тыс. МВт Турции до 2050 года требуется 20 тыс. МВт атомных мощностей.
Другие страны
13 мая 2024 г. 13:34
Турция планирует к 2050 году увеличить атомные мощности на 20 тыс. МВт

Турции до 2050 года требуется 20 тыс. МВт атомных мощностей.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.

"В настоящее время мы направили все усилия для установки 12 крупных атомных реакторов в Аккую, Синопе и Фракии", - сообщил он телеканалу TRT.

Министр также отметил, что Турция планирует в собственную "корзину атомной энергетики" добавить еще 5 тыс. МВт атомных мощностей за счет малых модульных реакторов: "С этой целью мы продолжаем поиски вариантов сотрудничества".

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Версия на английском языке Türkiye plans to add 20,000 MW to its nuclear capacity by 2050

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