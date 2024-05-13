Турция планирует к 2050 году увеличить атомные мощности на 20 тыс. МВт

Турции до 2050 года требуется 20 тыс. МВт атомных мощностей.

Турции до 2050 года требуется 20 тыс. МВт атомных мощностей.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.

"В настоящее время мы направили все усилия для установки 12 крупных атомных реакторов в Аккую, Синопе и Фракии", - сообщил он телеканалу TRT.

Министр также отметил, что Турция планирует в собственную "корзину атомной энергетики" добавить еще 5 тыс. МВт атомных мощностей за счет малых модульных реакторов: "С этой целью мы продолжаем поиски вариантов сотрудничества".