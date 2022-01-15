О нас
Report Georgia
Аудио новости

Более 500 тыс. французов могут лишиться санитарных пропусков без бустерной прививки

Более 500 тыс. французов могут лишиться санитарных пропусков без бустерной прививки Санитарные пропуска 560 тыс. французов могут быть дезактивированы в субботу из-за не сделанной своевременно третьей, бустерной, прививки против COVID-19.
Другие страны
15 января 2022 г. 16:06
Более 500 тыс. французов могут лишиться санитарных пропусков без бустерной прививки

Санитарные пропуска 560 тыс. французов могут быть дезактивированы в субботу из-за не сделанной своевременно третьей, бустерной, прививки против COVID-19.

Как передает Report, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на генеральную дирекцию здравоохранения.

Предельный срок, установленный во Франции для третьей дозы вакцины против коронавируса, составляет 7 месяцев. Но бустерную прививку можно сделать уже через три месяца после базовой вакцинации используемыми в стране вакцинами (Pfizer, Moderna, AstraZeneca).

На 13 января 15,3 млн человек уже получили усиливающую прививку, в то время как контрольный срок такой инъекции истекает для примерно 15,9 млн совершеннолетних обладателей пропусков, которые были обязаны ее сделать.

В начале следующей недели санитарные пропуска во Франции будут заменены на вакцинные по новому закону, который прошел первое чтение во французском парламенте. Предусматривающие более строгие правила вакцинные пропуска будет необходимо предъявлять для посещения любых мероприятий со значительным скоплением людей и на общественном межрегиональном транспорте.

В то же время во Франции продолжаются массовые протесты против введения таких разрешительных документов. Телеканал BFMTV сообщил, что в субботу, по данным полиции, в стране пройдут манифестации с участием 85-120 тыс. человек, в том числе в Париже выйдут на улицы 9-14 тыс.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
ВидеоВ Бразилии на туристов обрушилась скала, погибли 5 человек, 20 числятся пропавшими
9 января 2022 г. 01:51
Фуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
ВидеоФуад Гусейналиев: Симоньян является рупором определенных кругов
8 января 2022 г. 22:48
Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
Euronews подготовил сюжет об азербайджанских народных песнях и танцах
11 января 2022 г. 06:13
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
Стала известна сумма инвестиций, вложенных компанией Саудовской Аравии в Азербайджан
13 января 2022 г. 16:04
Азербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
ФотоАзербайджанка назначена на высокую должность в мэрии Нью-Йорка
9 января 2022 г. 10:12
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
В Турции предупредили граждан об опасности цунами
11 января 2022 г. 08:07
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Скончался Абдуррахман Везиров
Скончался Абдуррахман Везиров
10 января 2022 г. 13:29
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана за награду
Директор украинской школы поблагодарила президента Азербайджана за награду
12 января 2022 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi