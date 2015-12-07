Более 400 человек погибли в результате наводнения на юге Индии

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 400 человек стали с 9 ноября жертвами сильного наводнения в штате Тамилнад на юге Индии. Более одного миллиона жителей штата лишились крова. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные опубликовало национальное управление по чрезвычайным ситуациям Индии.

Одним из самых пострадавших от наводнения населенных пунктов стала столица штата - город Ченнаи, население которого составляет около 5 млн человек. Там погибли 325 человек, из них 18 скончались в городской больнице из-за остановки аппаратов жизнеобеспечения в результате перебоев в энергоснабжении.

Только по официальным данным, в штате Тамилнад в лагерях временного размещения находятся свыше миллиона человек. В Ченнаи под водой до сих пор остаются многие улицы, в том числе главные транспортные магистрали, нарушена телефонная связь, более 60 процентов жилого фонда остается без электричества. В городе остановлены промышленные предприятия.