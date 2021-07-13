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Более 40 журналистов убили в Мексике с декабря 2018 года

Более 40 журналистов убили в Мексике с декабря 2018 года Десятки журналистов и правозащитников были убиты в Мексике с декабря 2018 года, когда к власти пришло правительство во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.
Другие страны
13 июля 2021 г. 08:32
Более 40 журналистов убили в Мексике с декабря 2018 года

Десятки журналистов и правозащитников были убиты в Мексике с декабря 2018 года, когда к власти пришло правительство во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные содержатся в обнародованном в понедельник заявлении министерства внутренних дел (МВД) республики.

"Согласно подсчетам, ... с декабря 2018 года до настоящего времени были убиты 43 журналиста и 68 правозащитников, на семерых сотрудников СМИ и двух правозащитников распространялось действие механизма защиты", - говорится в документе. В настоящее время под защитой находятся 1 478 человек в большинстве регионов страны, на соответствующую программу в 2019 и 2020 годах было выделено 783 млн песо (почти 40 млн долларов США).

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