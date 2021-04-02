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Более 40 несовершеннолетних погибли в Мьянме из-за действий военных

Более 40 несовершеннолетних погибли в Мьянме из-за действий военных Среди погибших, в частности, оказались пятилетний мальчик и шестилетняя девочка
Другие страны
2 апреля 2021 г. 17:55
Более 40 несовершеннолетних погибли в Мьянме из-за действий военных

По меньшей мере 43 несовершеннолетних в Мьянме погибли в результате действий полиции и военных по разгону антиправительственных демонстраций. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в международный благотворительный фонд Save the Children.

"Мы вновь наблюдаем, что дети становятся невинными жертвами любого кризиса. Единственный способ защитить детей в Мьянме - это немедленно прекратить всякое смертоносное насилие", - цитирует издание заявление фонда. Среди погибших оказались пятилетний мальчик и шестилетняя девочка. Кроме того, от резиновой пули пострадал годовалый ребенок, уточняет издание.

По сведениям Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме, число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств с 1 февраля достигло 543 человек.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента и государственного советника. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.

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