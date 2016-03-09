Более 40 человек на севере Ирака пострадали от химического оружия ИГ

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Более 40 человек пострадали от отравляющих веществ, которые боевики группировки "Исламское государство" применили при обстреле поселка на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили представители местных властей.

"В снарядах были отравляющие вещества. Мы не знаем, какие именно", - приводит агентство Рейтерс слова губернатора провинции Киркук Наджмуддина Карима. Всего по поселку было выпущено более 20 снарядов. Сообщается, что пострадавшие испытывали частичное удушье и раздражение кожи.

Поселок Таза, расположенный в 20 километрах южнее Киркука и населенный в основном туркменами-шиитами, подвергся обстрелу минометными минами и реактивными снарядами во вторник вечером.

В конце февраля бойцы народного ополчения в Ираке заявили, что боевики ИГ снаряжают свои боеприпасы - ракеты и мины - опасным химическим веществом - винилтрихлорсиланом. Отмечалось, что террористы применяют его в военных целях, в том числе против мирного населения, в качестве боевого отравляющего вещества общеядовитого действия.