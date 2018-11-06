Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Более 31 млн американцев проголосовали досрочно на промежуточных выборах в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN, отметив в этой связи, что на предыдущих промежуточных выборах в 2014 году активность избирателей была значительно ниже: тогда в досрочном голосовании приняли участие около 19 млн человек.

Досрочное голосование, по данным Национальной конференции законодательных собраний штатов, существует в 37 из 50 штатов США. В частности, в штатах Колорадо, Орегон и Вашингтон все избиратели обязаны отправлять свои бюллетени по почте. В штате Калифорния такая возможность тоже предусмотрена в некоторых округах, и бюллетени будут считаться действительными, если они отправлены до завершения голосования в штате.

На выборах 6 ноября будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также 39 губернаторов штатов и территорий. Предстоящие выборы называются промежуточными, поскольку они проходят между двумя президентскими выборами.

Напомним, что Трамп подписал указ о применении санкций за иностранное вмешательство в выборы в США.