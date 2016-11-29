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    Более 200 террористов ИГ примкнули к РПК

    В связи с этим в контролируемом группировками PYD и YPG регионе Менбич прошло торжественное мероприятие

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ 260 боевиков ИГ примкнули к РПК.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber-7, информацию распространила Свободная сирийская армия.

    Согласно информации, Свободная сирийская армия расчистила от террористов населенный пункт Аджемиях на востоке региона Аль-Бад страны.

    Таким образом, дорога террористической РПК в Аль-Баб была перекрыта. После этого боевики террористической ИГ с согласия американских военнослужащих перешли на сторону РПК.

    Отмечается, что 260 террористов примкнули в к сирийским крыльям РПК PYD и YPG. В связи с этим в контролируемом группировками PYD и YPG регионе Менбич прошло торжественное мероприятие.

    Напомним, что хотя военные представители США заявили о выходе PYD и YPG из Менбича, они до сих пор находятся на указанной территории. 

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