Более 20 человек погибли в результате взрыва на акции протеста в Афганистане - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Количество погибших в афганской провинции Нангархар в результате взрыва смертника в толпе протестующих составило 22 человека, передает Report со ссылкой на Reuters.По словам представителей местной власти, в результате атаки пострадали 23 человека.

Не исключено, что число погибших и раненых возрастет.

Отмечается, что взрыв был спланированный, в акции протеста участвовало около несколько сотен человек.Пока никто из террористических группировок не взял ответственность за теракт.

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Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе демонстрантов в афганской провинции Нангархар, сообщает Report со ссылкой на телеканал Tolo News.

Инцидент произошел во время протестов в районе Мохманд Дара. Протестующие требовали отставки главы местной полиции.

Афганский телеканала 1TV сообщает, что в ходе взрыва десятки человек погибли или пострадали.