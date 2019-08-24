​Более 120 палестинцев пострадали в стычках на границе Газы

По меньшей мере 122 палестинца пострадали в пятницу в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Maan.

Согласно информации Министерства здравоохранения прибрежного анклава, у свыше 50 человек, включая троих медиков, зафиксированы огнестрельные ранения.

Несколько сотен жителей сектора после пятничной молитвы вышли на 71-й "Марш возвращения" и направились к границе с Израилем. Военнослужащие применяли слезоточивый газ и открывали огонь по арабам, которые приближались на опасное расстояние к пограничной полосе.