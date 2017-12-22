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    Более 120 членов группировки Ахрар аш-Шам в Сирии сдали оружие

    Продолжаются переговоры с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Более 120 членов террористической группировки «Ахрар аш-Шам» в сирийском населённом пункте Дар-Эль-Кебира сдали оружие.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, оказавшемся в распоряжении RT.

    Отмечается, что данный результат был достигнут в ходе совместной работы комитета национального примирения зоны деэскалации «Хомс» и военнослужащих ЦПВС.

    Также было подписано одно соглашение о присоединении населённого пункта Абу-Эль-Хус в провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий.

    Кроме того, продолжаются переговоры с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

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