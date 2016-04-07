Более 110 человек скончались от жары на юге Индии

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 111 человек скончались от теплового удара в штатах Телангана и Андхра-Прадеш на юге Индии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг агентство IANS.

По данным агентства, 66 человек скончались в штате Телангана. Согласно данным местных властей, больше всего пострадал район Махбубнагар, где от высоких температур скончались 28 человек. Еще 45 человек погибли в соседнем штате Андхра-Прадеш. Большая часть смертей зарегистрирована за последнюю неделю.

Метеорологический департамент выпустил предупреждение о том, что температура в ближайшие дни повысится. В настоящее время в столице штата столбик термометра поднялся до отметки 39 градусов.

В прошлом году во время сухого и жаркого сезона, который обычно длится с апреля по май, в штатах Андхра-Прадеш и Телангана от жары погибли около 2,5 тысячи человек.