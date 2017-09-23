Более 100 стран выступили за ограничение права вето в ООН

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Более ста стран поддерживают идею ограничить право вето для постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил министр иностранных дел Лихтенштейна Аурелия Фрик, открывая заседание в рамках Генеральной Ассамблеи ООН..

Напомним, что в 2013 году Франция предложила ограничить использование права вето в Совбезе ООН. В частности, пятерке постоянных членов предлагалось не использовать его для блокировки резолюций, касающихся преступлений против человечности и геноцида.

"Ответ на эту инициативу был исключительным. На данный момент 114 государств, малых и больших, от всех регионов мира, подписались под ней, включая большинство нынешних членов Совета Безопасности", - сказала А.Фрик.

В настоящий момент правом вето наделены все пять постоянных членов Совбеза — Россия, США, Великобритания, Франция и Китай.