Боевики заявили о гибели главаря группировки "Боко Харам"

Главарь действующей в Нигерии террористической группировки "Боко Харам" Абубакар Шекау покончил с собой в столкновениях с противоборствующей "Западноафриканской провинцией Исламского государства".

Главарь действующей в Нигерии террористической группировки "Боко Харам" Абубакар Шекау покончил с собой в столкновениях с противоборствующей "Западноафриканской провинцией Исламского государства".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство со ссылкой на аудиозапись "Западноафриканской провинции Исламского государства", попавшей в его распоряжение, Шекау погиб от сдетонировавшей взрывчатки. "Боко Харам" пока не прокомментировала сообщения о гибели главаря, пишет агентство.

Как отмечает агентство, "Западноафриканская провинция Исламского государства" в 2016 году откололась от "Боко Харам" из-за несогласия с методами Шекау.

В конце мая газета Wall Street Journal со ссылкой нигерийских чиновников и данные разведки сообщила, что Абубакар Шекау покончил с собой, чтобы не попасть в плен к другой группировке.