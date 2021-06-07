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Боевики заявили о гибели главаря группировки "Боко Харам"

Боевики заявили о гибели главаря группировки "Боко Харам" Главарь действующей в Нигерии террористической группировки "Боко Харам" Абубакар Шекау покончил с собой в столкновениях с противоборствующей "Западноафриканской провинцией Исламского государства".
Другие страны
7 июня 2021 г. 02:16
Боевики заявили о гибели главаря группировки Боко Харам

Главарь действующей в Нигерии террористической группировки "Боко Харам" Абубакар Шекау покончил с собой в столкновениях с противоборствующей "Западноафриканской провинцией Исламского государства".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство со ссылкой на аудиозапись "Западноафриканской провинции Исламского государства", попавшей в его распоряжение, Шекау погиб от сдетонировавшей взрывчатки. "Боко Харам" пока не прокомментировала сообщения о гибели главаря, пишет агентство.

Как отмечает агентство, "Западноафриканская провинция Исламского государства" в 2016 году откололась от "Боко Харам" из-за несогласия с методами Шекау.

В конце мая газета Wall Street Journal со ссылкой нигерийских чиновников и данные разведки сообщила, что Абубакар Шекау покончил с собой, чтобы не попасть в плен к другой группировке.

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Версия на азербайджанском языке "Boko Haram" terrorçuları qruplaşmanın başçısının ölümünü açıqlayıblar

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