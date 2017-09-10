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    Боевики-рохинджа в Мьянме объявили о прекращении огня

    Заявление участников движения опубликовано в социальной сети Twitter

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Боевики группировки «Араканская армия спасения рохинджа» (ARSA) в Мьянме сообщили о прекращении огня со своей стороны сроком на месяц.

    Как передает Report, заявление участников движения опубликовано в социальной сети Twitter.

    «ARSA убедительно призывает все заинтересованные организации на период прекращения огня возобновить предоставление гуманитарной помощи жертвам гуманитарного кризиса независимо от их этнической или религиозной принадлежности», — говорится в сообщении группировки.

    Конфликт между рохинджа и и бирманцами в штате Ракхайн обострился после начала демократических реформ в стране. Силы безопасности проводят в штате операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа, которые ранее провели спланированную атаку на полицейские посты и армейские казармы в Ракхайне.

    Ранее ООН направила $7 млн на улучшение условий жизни беженцев из Мьянмы, которые попытались найти убежище в Бангладеш.

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