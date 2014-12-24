​Боевики ИГИЛ взяли в плен иорданского пилота

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Сирии боевики "Исламского государства Ирака и Леванта" взяли в плен пилота ВВС Иордании.

Военный лётчик был захвачен, после того, как его самолёт упал в северо-восточной сирийской провинции Ракка, почти полностью контролируемой ИГ. В сообщении не сказано, был ли иорданский самолёт сбит, информирует Report.

Отмечается, что 26-летний лейтенант стал первым пленным военным из стран возглавляемой США коалиции, ведущей борьбу против ИГИЛ.

Первыми о взятии в плен иорданского пилота объявили сами боевики. Они опубликовали фотографии и видеозапись его захвата.

Иордания с сентября участвует в бомбардировках объектов ИГИЛ на территории Сирии.