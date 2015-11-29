Боевики ИГИЛ взяли ответственность за убийство полицейских в Египте

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Боевики группы «ИГИЛ» взяли на себя ответственность за атаку на КПП неподалеку от Каира, в результате которого погибли четверо полицейских, передает Газета.Ru со ссылкой на Associated Press.

В официальном тексте боевики также угрожают дальнейшими ударами по сторонникам президента Египта Абделя Фаттаха Саида Эс-Сиси.

В данный момент устанавливается аутентичность обращения боевиков, однако отмечается, что оно схоже со всеми предыдущими их посланиями.

Report напоминает, что четверо полицейских убиты на КПП рядом с Каиром.