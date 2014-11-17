​Боевики ИГИЛ похитили более 40 водителей грузовиков в Ираке

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) похитили более 40 водителей грузовых автомобилей, следовавших по трассе, которая соединяет город Байджи и Эль- Хадиса в провинции Анбар на западе Ирака.

Как передает Report, об этом сообщили СМИ республики.

Известно, что все водители - гражданские лица. Двое похищенных были казнены.

Грузовики перевозили в основном продовольственные товары. В настоящее время иракские силовики ведут их поиски с использованием военных вертолетов.