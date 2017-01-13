Боевики ИГ взрывают оставшиеся в Мосуле мосты над рекой Тигр

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) начали взрывать все оставшиеся в Мосуле мосты над рекой Тигр.
Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что это делается для предотвращения наступления войск иракских вооруженных сил и союзников на запад города, который на данный момент контролируется ИГ.
Отметим, что 16 октября была начата операция по освобождению Мосула от ИГ. Силы Ирака и союзников уже освободили значительную часть города на левом берегу Тигра.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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