Боевики ИГ взрывают оставшиеся в Мосуле мосты над рекой Тигр

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) начали взрывать все оставшиеся в Мосуле мосты над рекой Тигр.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что это делается для предотвращения наступления войск иракских вооруженных сил и союзников на запад города, который на данный момент контролируется ИГ.

Отметим, что 16 октября была начата операция по освобождению Мосула от ИГ. Силы Ирака и союзников уже освободили значительную часть города на левом берегу Тигра.