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    Боевики ИГ взрывают оставшиеся в Мосуле мосты над рекой Тигр

    Это делается для предотвращения наступления войск иракских вооруженных сил и союзников на запад города

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)  начали взрывать все оставшиеся в Мосуле мосты над рекой Тигр.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

    Отмечается, что это делается для предотвращения наступления войск иракских вооруженных сил и союзников на запад города, который на данный момент контролируется ИГ.

    Отметим, что 16 октября была начата операция по освобождению Мосула от ИГ. Силы Ирака и союзников уже освободили значительную часть города на левом берегу Тигра.

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