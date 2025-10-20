Боевики ХАМАС передали Израилю тело еще одного заложника

ХАМАС передал представителям Международного комитета Красного Креста в секторе Газа тело еще одного израильского заложника.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Армия обороны Израиля.

Имя погибшего станет известно после проведения процедуры опознания.

Это уже 13-й погибший заложник, возвращенный группировкой с момента вступления в силу перемирия 10 октября.

Отметим, что ранее Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Израильские войска нанесли серию авиаударов по сектору Газа, после того как двое солдат, по данным ЦАХАЛ, погибли в результате нападения боевиков. ХАМАС отрицал свою причастность к нападению.

В воскресенье израильские власти объявили о возвращении к режиму прекращения огня.