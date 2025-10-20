Боевики ХАМАС передали Израилю тело еще одного заложника
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 22:05
ХАМАС передал представителям Международного комитета Красного Креста в секторе Газа тело еще одного израильского заложника.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Армия обороны Израиля.
Имя погибшего станет известно после проведения процедуры опознания.
Это уже 13-й погибший заложник, возвращенный группировкой с момента вступления в силу перемирия 10 октября.
Отметим, что ранее Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Израильские войска нанесли серию авиаударов по сектору Газа, после того как двое солдат, по данным ЦАХАЛ, погибли в результате нападения боевиков. ХАМАС отрицал свою причастность к нападению.
В воскресенье израильские власти объявили о возвращении к режиму прекращения огня.
Последние новости
22:23
Фото
Ялчын Рафиев принял участие в совещании ЕС высокого уровняВнешняя политика
22:20
США и Австралия инвестируют $3 млрд в добычу критически важных минералов - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:05
Боевики ХАМАС передали Израилю тело еще одного заложникаДругие страны
21:48
Фото
Эмин Амруллаев и Эрол Озвар встретились со студентами Турецко-Азербайджанского университетаНаука и образование
21:41
Фото
Сахиба Гафарова встретилась в Женеве со спикерами парламентов Намибии и Боснии и ГерцеговиныМилли Меджлис
21:40
Фото
Состоялось 5-е заседание Попечительского совета Турецко-Азербайджанского университетаНаука и образование
21:36
Мирзоян: Мир между Баку и Ереваном открывает новые экономические возможности в регионеВ регионе
21:29
Фото
Оглашены показания об убийствах и взятии в заложники мирных жителей Азербайджана вооруженными силами Армении - СУДПроисшествия
21:27
Фото