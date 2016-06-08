Боевики группировки "Исламское государство" пригрозили взорвать египетские пирамиды - ВИДЕО

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ) пригрозили взорвать египетские пирамиды. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в видеоролике, распространенном группировкой.

В нем показаны боевики, обещающие уничтожить памятники архитектуры. После угрозы разрушить храм Набу в иракском городе Нимруд демонстрируются кадры подрыва этого здания. В конце появляется фотография египетских пирамид в Гизе и Сфинкса. Одетый в черное "фанатик" заявляет, что долг ИГ — уничтожение древних памятников, "выстроенных неверными".