Bild: Ущерб для ФРГ от новых пошлин США может составить до €15 млрд в год

Новые американские пошлины могут обвалить германский экспорт в Соединенные Штаты на 5-10% и привести к потерям в размере от €8 до €15 млрд в год.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на расчеты экономистов.

Издание напомнило, что германская экономика уже понесла потери из-за введенного ранее Вашингтоном тарифа в 15%. При этом США являются важнейшим торговым партнером ФРГ, которая экспортирует туда автомобили, станки, химическую и фармацевтическую продукцию. Объем германского экспорта в США составляет около €157 млрд в год.

Экономист Геррит Хайнеман отметил, что новые угрозы пошлин для ФРГ весьма некстати, учитывая мрачные перспективы роста экономики страны. "В первую очень страдает германская автомобильная промышленность, ведь экспорт ее продукции в США уже снизился почти на 14% в 2025 году", - указал эксперт.

Ранее Трамп заявил, что с 1 февраля текущего года США повысят пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии до 10%, а с 1 июня – до 25%. По его словам, они будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о продаже Гренландии.