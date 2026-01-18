Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 18 января, 2026
    • 15:24
    Bild: Ущерб для ФРГ от новых пошлин США может составить до €15 млрд в год

    Новые американские пошлины могут обвалить германский экспорт в Соединенные Штаты на 5-10% и привести к потерям в размере от €8 до €15 млрд в год.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на расчеты экономистов.

    Издание напомнило, что германская экономика уже понесла потери из-за введенного ранее Вашингтоном тарифа в 15%. При этом США являются важнейшим торговым партнером ФРГ, которая экспортирует туда автомобили, станки, химическую и фармацевтическую продукцию. Объем германского экспорта в США составляет около €157 млрд в год.

    Экономист Геррит Хайнеман отметил, что новые угрозы пошлин для ФРГ весьма некстати, учитывая мрачные перспективы роста экономики страны. "В первую очень страдает германская автомобильная промышленность, ведь экспорт ее продукции в США уже снизился почти на 14% в 2025 году", - указал эксперт.

    Ранее Трамп заявил, что с 1 февраля текущего года США повысят пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии до 10%, а с 1 июня – до 25%. По его словам, они будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о продаже Гренландии.

    Лента новостей