İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bild: ABŞ-nin yeni tarifləri Almaniyaya ildə 15 milyard avro ziyan vura bilər

    Digər ölkələr
    • 18 yanvar, 2026
    • 17:29
    Bild: ABŞ-nin yeni tarifləri Almaniyaya ildə 15 milyard avro ziyan vura bilər

    Ağ Evin yeni gömrük rüsumları Almaniyanın ABŞ-yə ixracını 5-10 % azalda və ildə 8-dən 15 milyard avroya qədər itkilərə səbəb ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə iqtisadçıların hesablamalarına istinadla "Bild" qəzeti məlumat yayıb.

    "Almaniya iqtisadiyyatı Vaşinqton tərəfindən əvvəllər tətbiq edilən 15 %-lik tarif səbəbindən itkilərə məruz qalıb", məlumatda qeyd olunub. Bildirilib ki, Vaşinqton Berlinin ən vacib ticarət tərəfdaşıdır və Almaniyadan Amerikaya avtomobillər, dəzgahlar, kimya və əczaçılıq məhsulları ixrac olunur. Almaniyanın ABŞ-yə ixracının həcmi ildə təxminən 157 milyard avro təşkil edir.

    İqtisadçı Gerrit Hayneman qeyd edib ki, yeni rüsum təhdidləri Almaniya üçün heç də əlverişli deyil. "İlk növbədə Almaniya avtomobil sənayesi əziyyət çəkir, çünki onun məhsullarının ABŞ-yə ixracı 2025-ci ildə demək olar ki, 14 % azalıb", - ekspert qeyd edib.

    ABŞ tariflər Almaniya ziyan
    Bild: Ущерб для ФРГ от новых пошлин США может составить до €15 млрд в год

    Son xəbərlər

    17:33

    "Qarabağ"ın rəqibi baş məşqçisi ilə əməkdaşlığa xitam verib

    Futbol
    17:29

    Bild: ABŞ-nin yeni tarifləri Almaniyaya ildə 15 milyard avro ziyan vura bilər

    Digər ölkələr
    17:25

    NATO-nun səkkiz ölkəsi: ABŞ-nin tarif təhdidləri transatlantik münasibətləri sarsıdır

    Digər ölkələr
    17:15

    Yağıntılı hava şəraiti davam edir, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağır - FAKTİKİ HAVA, YENİLƏNİB

    Ekologiya
    17:15

    Meloni ABŞ-nin Qrenlandiyaya görə tarif tətbiq etməsini səhv adlandırıb

    Digər ölkələr
    17:07

    Orban Trampın Qəzza üzrə Sülh Şurasına daxil olmaq təklifini qəbul edib

    Digər ölkələr
    17:04

    Kaxaber Sxadadze: "Çox qol vurduğumuza görə şadıq"

    Futbol
    16:53

    KİV: Bundesverin hərbçilərinə qəfil Qrenlandiyanı tərk etmək əmri verilib

    Digər ölkələr
    16:48

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Şəki" üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti