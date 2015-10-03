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    ​Беженцы стали причиной приостановки движения поездов под Ла-Маншем

    Более 100 беженцев перелезли через заборы и пытались проникнуть в тоннель с французской стороны

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Движение железнодорожных составов в Евротоннеле под Ла-Маншем, который соединяет Великобританию и Францию, временно приостановлено из-за беженцев, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Более 100 беженцев перелезли через заборы и пытались проникнуть в тоннель с французской стороны.

    "Это явно организованные действия, когда они приходят в таком количестве, более 100 человек в одной группе", - уточнили в компании-операторе тоннеля.

    Пассажирские и грузовые поезда задержаны "до дальнейшего уведомления из-за условий безопасности". Беженцы задержаны полицией.

    Владельцы билетов на поезда могут использовать их при паромной переправе через пролив.

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