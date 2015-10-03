​Беженцы стали причиной приостановки движения поездов под Ла-Маншем

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Движение железнодорожных составов в Евротоннеле под Ла-Маншем, который соединяет Великобританию и Францию, временно приостановлено из-за беженцев, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Более 100 беженцев перелезли через заборы и пытались проникнуть в тоннель с французской стороны.

"Это явно организованные действия, когда они приходят в таком количестве, более 100 человек в одной группе", - уточнили в компании-операторе тоннеля.

Пассажирские и грузовые поезда задержаны "до дальнейшего уведомления из-за условий безопасности". Беженцы задержаны полицией.

Владельцы билетов на поезда могут использовать их при паромной переправе через пролив.