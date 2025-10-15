Бессент: Американская помощь Аргентине может достичь $40 млрд
- 15 октября, 2025
- 22:25
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что работает над привлечением частного сектора к новому фонду на 20 млрд долларов для поддержки экономики Аргентины.
Как передает Report со ссылкой на телеканал Todo Noticias (TN).
"Мы работаем над фондом в 20 млрд долларов, который будет дополнять линию обмена валютами, с частными банками и суверенными фондами, больше ориентированную на долговой рынок.. Таким образом, это будет в общей сложности 40 млрд долларов для Аргентины", - сказал Бессент журналистам в Вашингтоне.
Бессент также подтвердил, что администрация Трампа возобновила продажу долларов на аргентинском валютном рынке с целью предотвращения давления на валюту и резервы ЦБ Аргентины перед выборами.
В ходе встреч в Вашингтоне Бессент подчеркнул геополитическую обусловленность финансовой поддержки. "Мы просто не позволим экономике с государственным контролем диктовать условия Соединенным Штатам", - написал чиновник на своей странице в X. В том же ключе он подчеркнул, что американская помощь направлена на поддержку союзников в их стратегии "противодействия китайскому экономическому принуждению".
По имеющимся сведениям, Вашингтон потребовал гарантий, что Аргентина не будет размещать "порты, военные базы или наблюдательные центры", связанные с Пекином.
Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон не станет оказывать обещанную финансовую помощь Аргентине в случае проигрыша нынешнего президента Хавьера Милея на предстоящих выборах.