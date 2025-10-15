Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Трамп: Аргентина не получит финансовой помощи США при утрате Милеем власти

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 00:19
    Трамп: Аргентина не получит финансовой помощи США при утрате Милеем власти

    Соединенные Штаты не станут оказывать обещанную финансовую помощь Аргентине в случае утраты ее нынешним президентом Хавьером Милеем власти.

    Как передает Report, об этом заявил на встрече с Милеем в Белом доме руководитель администрации США Дональд Трамп.

    "Если президент Милей не победит, то. Я знаю, против кого он баллотируется. Это человек крайне левых взглядов, придерживающийся философии, которая и привела к возникновению у Аргентины данной проблемы. Так что мы бы не оказались щедрыми с Аргентиной, если бы это произошло. Если он (Милей - ред.) проиграет, то мы не будем щедры с Аргентиной", - заявил американский лидер.

    Выборы главы государства предстоят в Аргентине в 2027 году. Соперник Милея на них еще не определился. Между тем 26 октября в Аргентине пройдут парламентские выборы. 7 сентября прошли выборы в законодательное собрание провинции Буэнос-Айрес, на которых правящая партия "Свобода наступает" заняла второе место, отстав от оппозиционной коалиции "Сила родины" более чем на 10 процентных пунктов.

    "Наши одобрения в некоторой степени зависят от того, кто победит на выборах", - подчеркнул Трамп, имея в виду финансовую поддержку Аргентине со стороны США. Он также указал, что американская сторона будет ждать проведения Милеем реформ. "Если они этого не сделают, то мы надолго не задержимся", - предупредил президент США.

