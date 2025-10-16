İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Skott Bessent: ABŞ-nin Argentinaya yardımı 40 milyard dollara çata bilər

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2025
    • 00:38
    Skott Bessent: ABŞ-nin Argentinaya yardımı 40 milyard dollara çata bilər

    ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent Argentina iqtisadiyyatını dəstəkləmək üçün özəl sektoru yeni 20 milyard dollarlıq fonda cəlb etməyə çalışdığını deyib.

    "Report" bu barədə "Todo Noticias"a (TN) istinadən xəbər verir.

    "Biz valyuta mübadiləsi xəttini tamamlayacaq, özəl banklar və suveren sərvət fondları ilə daha çox borc bazarına yönəlmiş 20 milyard dollarlıq bir fond üzərində işləyirik. Beləliklə, bu, Argentina üçün ümumilikdə 40 milyard dollar olacaq", - Bessent bildirib.

    O həmçinin qeyd edib ki, Tramp administrasiyası seçkilər öncəsi Argentina Mərkəzi Bankının valyutasına və ehtiyatlarına təzyiqin qarşısını almaq üçün valyuta bazarında dollar satışını bərpa edib.

    "Biz sadəcə olaraq dövlətin nəzarətində olan iqtisadiyyatın Birləşmiş Ştatlara şərtlər diktə etməsinə icazə verməyəcəyik", - nazir "X"də yazıb. O, həmçinin vurğulayıb ki, Amerikanın yardımı müttəfiqləri "Çin iqtisadi məcburiyyətinə qarşı mübarizə" strategiyasında dəstəkləməyə yönəlib.

    Bundan əvvəl ABŞ Prezidenti Donald Tramp vurğulayıb ki, indiki Prezident Xavyer Miley qarşıdan gələn seçkilərdə məğlub olarsa, Vaşinqton Argentinaya vəd etdiyi maliyyə yardımını verməyəcək.

    Skott Bessent ABŞ Argentina
    Бессент: Американская помощь Аргентине может достичь $40 млрд

    Son xəbərlər

    00:41

    Azərbaycan 2029-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 1 milyard dollara endirəcək

    Maliyyə
    00:38

    Skott Bessent: ABŞ-nin Argentinaya yardımı 40 milyard dollara çata bilər

    Digər ölkələr
    00:37

    Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,5 milyard manat xərcləyəcək

    Maliyyə
    00:23

    Azərbaycanın icmal büdcəsinin gəlirləri yaxın 4 ildə 50 milyard manatı keçə bilər

    Maliyyə
    00:17

    Faiq Həsənov: Avropa çempionatında ikinci yer çox yüksək nəticədir

    Fərdi
    00:12

    ABŞ-nin Nyu-York ştatında ilk dəfə çikunqunya qızdırmasına yoluxma aşkar edilib

    Digər ölkələr
    00:05

    Azərbaycanın 2026-cı il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə artırılıb

    Maliyyə
    23:59

    HƏMAS tapa bildiyi bütün girovların meyitlərini geri qaytardığını iddia edib - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    23:53

    Azərbaycanın gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manat xərcləyəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti