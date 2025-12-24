İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    London klubları türkiyəli futbolçunu heyətə qatmaqda maraqlıdır

    Futbol
    • 24 dekabr, 2025
    • 15:25
    London klubları türkiyəli futbolçunu heyətə qatmaqda maraqlıdır

    İngiltərənin "Çelsi" və "Tottenhem" klubları İtaliya təmsilçisi "Yuventus"da çıxış edən futbolçu Kenan Yıldızı heyətə qatmaq istəyir.

    "Report" "TEAMtalk"a istinadən xəbər verir ki, London təmsilçiləri 20 yaşlı hücumçu ilə ciddi şəkildə maraqlanırlar.

    Hazırda oyunçunun Turin klubu ilə müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqları müsbət nəticələnmir. Türkiyəli futbolçu maaşının əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasını tələb edir.

    Qeyd edək ki, Kenan Yıldızın "Yuventus"la 2028-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulan müqaviləsi var. O, cari mövsüm bütün turnirlərdə 26 oyuna çıxıb, 9 qol və 8 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Kenan Yıldız Yuventus “Çelsi Tottenhem klubu

    Son xəbərlər

    15:38
    Rəy

    Ermənistanda Qazaxıstan taxılına qarşı qara piar – Rusiyayönlülərin Paşinyana yeni təzyiq aləti - ŞƏRH

    Analitika
    15:36

    İsrail Prezidenti İlham Əliyevə doğum günü münasibətilə zəng edib

    Xarici siyasət
    15:29
    Foto

    Prokurorluq əməkdaşları "Gülçöhrə və Əsgər" tamaşasını izləyiblər

    Mədəniyyət siyasəti
    15:25

    London klubları türkiyəli futbolçunu heyətə qatmaqda maraqlıdır

    Futbol
    15:24

    Növbəti iki gündə rayonlarda hava şəraiti qeyri-sabit olacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    15:19

    Mediasiya Şurası dinlərarası münaqişələrin həlli ilə bağlı təklif edilən layihələri qəbul etməyib

    Din
    15:19

    İsrail Livana hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    15:16

    Nazirlik rəsmisi: Azərbaycanda yeni virusun yayılması barədə iddialar doğru deyil

    Sağlamlıq
    15:15

    ADY bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti