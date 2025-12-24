İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Assosiasiya sədri: "Azərbaycanda mövsümün sonlarında narın qiyməti hətta 15 manata qalxır"

    ASK
    • 24 dekabr, 2025
    • 15:49
    Assosiasiya sədri: Azərbaycanda mövsümün sonlarında narın qiyməti hətta 15 manata qalxır

    Azərbaycanda mövsümün sonlarında, xüsusilə yanvar-fevral aylarında narın 1 kiloqramının qiyməti hətta 15 manata kimi qalxır.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "Azərbaycan Nar İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası" İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Fərhad Qaraşov bildirib.

    O qeyd edib ki, əsasən nar yığımının əvvəlində narın növü və təbii ki, keyfiyyətinə görə qiymət dəyişir: "Narın 1 kiloqramı 1-5 manat arasında dəyişir. Lakin mövsümün sonlarında, xüsusilə yanvar-fevral aylarında onun qiyməti hətta 15 manata kimi bahalaşır".

    F. Qaraşov vurğulayıb ki, Azərbaycanda yeni subsidiyalar fermerlər üçün əlavə təşviq olacaq və əkin sahələrinin genişlənməsinə kömək edəcək: "Bundan başqa, müasir intensiv bağçılığın tətbiqini sürətləndirməyə təkan verəcək, məhsuldarlıq və keyfiyyət artımını da öz növbəsində dəstəkləyəcək. Amma bu gün iqlimin qeyri-sabitliyi bəzi bağlarda məhsuldarlığa ciddi təsir edir. Yeni bazarlara çıxış və logistika xərcləri, süni qiymət artımları ciddi maneələr törədir. Bundan başqa fermerlərin texniki və maddi dəstəyə də daima ehtiyacı var. Həmçinin dərman və gübrə qiymətlərindəki artım da məhsulun maya dəyərinə mənfi təsir göstərir. Təbii ki, burada Azərbaycan dövləti tərəfindən subsidiyaların və intensiv bağların dəstəklənməsi, fermerlər üçün təlim və resursların artırılması, yeni ixrac bazarlarının artırılması fermerlərimizin gələcək inkişafı və ümumilikdə narçılıq sektorunun inkişafına müsbət təsir göstərər".

    Onun sözlərinə görə, Rusiya ənənəvi olaraq hələ də ən böyük xarici bazarlardan biridir: "Həmçinin Gürcüstan, Qazaxıstan kimi ölkələr əsas ixrac bazarlarımızdır. Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibədən öncə Ukrayna əsas ixrac bazarlarımızdan idi. Yeni bazarlara çıxış üçün planlar mövcuddur. Buraya Fars körfəzi ölkələri, Avropa daxildir. Ən əsası Çini gələcək potensial üçün ən səmərəli bazarlardan hesab edirik".

    Assosiasiya sədri deyib ki, uzunmüddətli perspektivdə narçılığın Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sahəsində mühüm yer tutacaq: "Bundan başqa, emal sənayesi üzrə də artımın daha intensivləşməsinə ümid edirik. Hazırda emal məhsulları kimi nar şirəsi, narşərab, konsentrat kimi məhsullar il ərzində daxili və xarici bazarlarda öz dadı və tərkibi ilə kifayət qədər rəqabət yaradır. İl ərzində aktiv satışları özündə saxlayır. Qeyd edək ki, bu il istehsal müəssisələrində nar qıtlığının olması ilə bağlı assosiasiyaya müraciətlər olub. Burada tədarükçülərin 1 ton narı hətta 5-6 rayondan çətinliklə topladıqları ilə bağlı məlumatlar daxil olmuşdu. Yekun olaraq il ərzində emal zavodlarında kifayət qədər məhsulun olmaması problemi diqqətə çatdırılıb".

    nar məhsulu Azərbaycan Nar İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyası Fərhad Qaraşov ixrac

    Son xəbərlər

    16:19

    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərə hökm oxunub

    Hadisə
    16:18

    Paşinyan və erməni diasporu - Ermənistanın daxili siyasi gərginliyi və xarici təsirlər – ŞƏRH

    Analitika
    16:13
    Foto

    Azərbaycanın aqrar potensialı dünya bazarlarında

    Biznes
    16:08

    Ərdoğan: Türkiyə Fələstinə yardımlarını daha da artıracaq

    Region
    16:05

    Millinin baş məşqçisi: "Azərbaycanı beynəlxalq yarışlarda təmsil edəcək tennisçilər görəcəyik"

    Fərdi
    16:01

    Ərdoğan Azərbaycan Prezidentini doğum günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    15:59

    Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    15:59
    Foto

    QMİ sədrinin müavini: Dini maarifləndirmə işi lazımi səviyyədə olsaydı, problemlərlə üzləşməzdik

    Din
    15:59

    Alatavada ev yanır

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti