İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Prokurorluq əməkdaşları "Gülçöhrə və Əsgər" tamaşasını izləyiblər

    Mədəniyyət siyasəti
    • 24 dekabr, 2025
    • 15:29
    Prokurorluq əməkdaşları Gülçöhrə və Əsgər tamaşasını izləyiblər

    Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru, Baş Prokurorluğun rəhbərliyi, prokurorluq əməkdaşları və prokurorluğun veteranları Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında Xalq yazıçısı Kamal Abdullanın eyniadlı pyesinin motivləri əsasında səhnələşdirilən "Gülçöhrə və Əsgər" tamaşasını izləyiblər.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir çərçivəsində milli mədəni irsimizin təbliği, klassik Azərbaycan musiqi və teatr sənətinin inkişafına dəstək göstərilməsi, həmçinin prokurorluq əməkdaşlarının mədəni həyatının zənginləşdirilməsi məqsədi daşıyan bu cür tədbirlərin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Tədbiri, həmçinin, Kamal Abdulla və digər incəsənət xadimləri də izləyib.

    Prokurorluq Dövlət Akademik Musiqili Teatrı Kamal Abdulla

    Son xəbərlər

    15:38
    Rəy

    Ermənistanda Qazaxıstan taxılına qarşı qara piar – Rusiyayönlülərin Paşinyana yeni təzyiq aləti - ŞƏRH

    Analitika
    15:36

    İsrail Prezidenti İlham Əliyevə doğum günü münasibətilə zəng edib

    Xarici siyasət
    15:29
    Foto

    Prokurorluq əməkdaşları "Gülçöhrə və Əsgər" tamaşasını izləyiblər

    Mədəniyyət siyasəti
    15:25

    London klubları türkiyəli futbolçunu heyətə qatmaqda maraqlıdır

    Futbol
    15:24

    Növbəti iki gündə rayonlarda hava şəraiti qeyri-sabit olacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    15:19

    Mediasiya Şurası dinlərarası münaqişələrin həlli ilə bağlı təklif edilən layihələri qəbul etməyib

    Din
    15:19

    İsrail Livana hava zərbələri endirib

    Digər ölkələr
    15:16

    Nazirlik rəsmisi: Azərbaycanda yeni virusun yayılması barədə iddialar doğru deyil

    Sağlamlıq
    15:15

    ADY bayram günlərində gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti