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    Беспорядки в тюрьме венесуэльского города Валенсия унесли жизни 13 заключенных

    Еще 12 получили ранения© Tiempo.com

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Беспорядки в тюрьме венесуэльского города Валенсия унесли жизни 13 заключенных, еще 12 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сoобщает портал Tiempo.

    По данным СМИ, конфликт разгорелся из-за спора между двумя группировками заключенных из разных городов за контроль над тюрьмой.

    Беспорядки начались в ночь на среду и продолжались до раннего утра. Сейчас ситуация в пенитенциарном учреждении нормализовалась, здание взято под контроль национальной гвардией.

    В ближайшее время ожидается прибытие на место происшествия представителя генпрокуратуры страны для установления обстоятельств трагедии.

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