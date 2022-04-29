Беспорядки произошли в пятницу утром на Храмовой горе в Иерусалиме

На Храмовой горе в Иерусалиме возобновились беспорядки между палестинцами и силами безопасности Израиля утром в пятницу - последнюю во время священного для мусульман месяца Рамадан.

На Храмовой горе в Иерусалиме возобновились беспорядки между палестинцами и силами безопасности Израиля утром в пятницу - последнюю во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает The Times of Israel.

Зачинщики беспорядков начали бросать камни и другие предметы в силы безопасности Израиля рано утром в пятницу на Храмовой горе возле комплекса Аль-Акса, сразу после утренней молитвы, стреляли из ракетниц. Участники столкновений закрывали лица масками, в руках у них были флаги группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа.

Порядка 42 человек получили травмы в ходе беспорядков, 22 человека госпитализированы. Однако, по данным Красного Креста, угрожающих жизни травм у пострадавших нет.

Беспорядки прекратились после того, как верующие мусульмане, пришедшие на молитву, обратились к зачинщикам и попытались их убедить прекратить деструктивные действия, а полицию - отступить.

По данным The Times of Israel, задержаны три человека.

Для поддержания порядка в Иерусалиме к пятнице были стянуты три тысячи полицейских и военных.