О нас
Аудио новости

Беспорядки произошли в пятницу утром на Храмовой горе в Иерусалиме

Беспорядки произошли в пятницу утром на Храмовой горе в Иерусалиме На Храмовой горе в Иерусалиме возобновились беспорядки между палестинцами и силами безопасности Израиля утром в пятницу - последнюю во время священного для мусульман месяца Рамадан.
Другие страны
29 апреля 2022 г. 12:24
Беспорядки произошли в пятницу утром на Храмовой горе в Иерусалиме

На Храмовой горе в Иерусалиме возобновились беспорядки между палестинцами и силами безопасности Израиля утром в пятницу - последнюю во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает The Times of Israel.

Зачинщики беспорядков начали бросать камни и другие предметы в силы безопасности Израиля рано утром в пятницу на Храмовой горе возле комплекса Аль-Акса, сразу после утренней молитвы, стреляли из ракетниц. Участники столкновений закрывали лица масками, в руках у них были флаги группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа.

Порядка 42 человек получили травмы в ходе беспорядков, 22 человека госпитализированы. Однако, по данным Красного Креста, угрожающих жизни травм у пострадавших нет.

Беспорядки прекратились после того, как верующие мусульмане, пришедшие на молитву, обратились к зачинщикам и попытались их убедить прекратить деструктивные действия, а полицию - отступить.

По данным The Times of Israel, задержаны три человека.

Для поддержания порядка в Иерусалиме к пятнице были стянуты три тысячи полицейских и военных.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретится с участниками международной конференции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретится с участниками международной конференции
29 апреля 2022 г. 09:21
Пожар в Промпарке Азерсун локализован
Пожар в "Промпарке Азерсун" локализован
29 апреля 2022 г. 02:41
Глава МЧС: Пожар в Промпарке Азерсун будет локализован в течение полутора часов
Глава МЧС: Пожар в "Промпарке Азерсун" будет локализован в течение полутора часов
29 апреля 2022 г. 01:56
Кямаледдин Гейдаров: Пожар в Промпарке Азерсун охватил площадь в 5 тыс. кв.м
ФотоКямаледдин Гейдаров: Пожар в "Промпарке Азерсун" охватил площадь в 5 тыс. кв.м
29 апреля 2022 г. 01:32
В Промпарке Азерсун пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
ФотоВ "Промпарке Азерсун" пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
29 апреля 2022 г. 00:39
Пожар на территории Промышленного парка Азерсун продолжается
ФотоПожар на территории "Промышленного парка Азерсун" продолжается
28 апреля 2022 г. 23:17
Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в Сумгайыте, создана следственная группа
Возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в Сумгайыте, создана следственная группа
28 апреля 2022 г. 22:41
Представители международных мозговых центров ознакомились с достопримечательностями города Шуша
ФотоПредставители международных мозговых центров ознакомились с достопримечательностями города Шуша
28 апреля 2022 г. 18:02
Бренда Шаффер: Для меня чудо находиться в Шуше 
Бренда Шаффер: Для меня чудо находиться в Шуше 
28 апреля 2022 г. 16:52
Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию судна-парома Зарифа Алиева
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию судна-парома "Зарифа Алиева"
28 апреля 2022 г. 15:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi