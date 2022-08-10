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Берлускони будет баллотироваться в Сенат на выборах 25 сентября

Берлускони будет баллотироваться в Сенат на выборах 25 сентября Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил, что будет баллотироваться в верхнюю палату парламента (Сенат) на выборах 25 сентября.
Другие страны
10 августа 2022 г. 12:36
Берлускони будет баллотироваться в Сенат на выборах 25 сентября

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил, что будет баллотироваться в верхнюю палату парламента (Сенат) на выборах 25 сентября.

"Думаю, что я выдвину кандидатуру в Сенат, так удовлетворим всех после настойчивых просьб, [поступивших] даже не от членов партии "Вперед, Италия", - сказал 85-летний политик в среду в эфире Radio 1, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Он является бессменным лидером партии "Вперед, Италия", которая входит в правоцентристскую коалицию вместе с "Лигой" и "Братьями Италии". Этой коалиции все опросы общественного мнения прочат уверенную победу. 21 июля премьер-министр Италии Марио Драги подал в отставку после фактического развала поддерживавшей его правительство широкой коалиции. Президент Серджо Маттарелла распустил парламент и назначил досрочные выборы 25 сентября.

Многие наблюдатели полагают, что Берлускони сыграл решающую роль в правительственном кризисе, хотя не "Вперед, Италия" его спровоцировала. В итоге вместе с "Лигой" его партия присоединилась к "Движению "5 звезд", решившему не голосовать за доверие правительству Драги. Выход из коалиции только "Движения" не вел к потере кабинетом поддержки парламентского большинства.

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Версия на английском языке Berlusconi to run for Italian Senate
Версия на азербайджанском языке Berluskoni İtaliya Senatına keçiriləcək seçkidə namizədliyini irəli sürəcək

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