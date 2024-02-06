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Белый дом заявил, что Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

Белый дом заявил, что Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении финансирования на помощь Израилю, не включающий поддержку Украины и обеспечение защиты границ страны, в случае его одобрения американским Конгрессом.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 04:30
Белый дом заявил, что Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении финансирования на помощь Израилю, не включающий поддержку Украины и обеспечение защиты границ страны, в случае его одобрения американским Конгрессом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении Административно-бюджетного управления Белого дома.

"Если бы президенту был представлен этот законопроект, он наложил бы вето, - отмечается в сообщении. - Администрация настоятельно призывает обе палаты Конгресса отвергнуть эту политическую уловку и вместо этого как можно скорее направить на стол президента двухпартийный законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности".

В управлении заявили, что американская администрация "решительно выступает против" такого законопроекта, поскольку он "ничего не делает для охраны границы", а также для поддержки Украины.

Напомним, что группа конгрессменов США 3 февраля представила законопроект, который предусматривает направление $17,6 млрд на помощь Израилю без выделения дополнительных средств на поддержку Украины.

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Версия на азербайджанском языке Bayden İsrailə yardım layihəsinə veto qoyacaq

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