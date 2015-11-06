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    Белый дом: США уверены, что Иран может участвовать в разрешении кризиса в Сирии

    Несмотря на разногласия, Иран может быть частью дипломатического решения кризиса в Сирии

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Иран, несмотря на оказываемую им поддержу правительства президента САР Башара Асада, может быть "частью дипломатического решения" сирийского кризиса. Об этом в четверг заявил ключевой внешнеполитический советник президента США Барака Обамы в аппарате Белого дома Бен Родс, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    "Даже учитывая существующие заметные разногласия (между США и ИРИ), связанные с поддержкой иранским правительством режима Асада, мы уверены, что Иран может быть частью дипломатического решения, обсуждение которого проходит в Вене", - сказал он в ходе телефонного брифинга, посвященного предстоящему визиту в Вашингтон премьер- министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, здесь "есть место для дипломатии".

    При этом Родс подчеркнул, что США как и раньше выступают против ряда аспектов политики Тегерана. Вашингтон, в частности, обвиняет Иран в "поддержке террористов" и в проявлениях "дестабилизирующей активности" в регионе. В связи с этим представитель Белого дома вновь указал на важность реализации соглашения по иранской ядерной программе. "Режим такого типа не должен иметь возможность заполучить ядерное оружие", - подчеркнул он. "Нам со всеми нашими партнерами нужна эффективная стратегия по противодействию любым дестабилизирующим действиям Ирана", - резюмировал Родс.

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