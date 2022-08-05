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Белый дом призвал РФ принять предложение США по обмену заключенными

Белый дом призвал РФ принять предложение США по обмену заключенными Власти США готовы сделать все шаги, необходимые для возвращения на родину осужденных в России американских граждан Бриттни Грайнер (за контрабанду и хранение наркотиков) и Пола Уилана (за шпионаж), а также вновь призывают Москву принять предложение Вашинг
Другие страны
5 августа 2022 г. 08:06
Белый дом призвал РФ принять предложение США по обмену заключенными

Власти США готовы сделать все шаги, необходимые для возвращения на родину осужденных в России американских граждан Бриттни Грайнер (за контрабанду и хранение наркотиков) и Пола Уилана (за шпионаж), а также вновь призывают Москву принять предложение Вашингтона по обмену заключенными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на регулярном брифинге в четверг.

"Россия неправомерно удерживает Бриттни (под стражей). Она никогда не должна была подвергаться судебному разбирательству", - утверждала Жан-Пьер. "По распоряжению президента (США Джо Байдена) американское правительство продолжает активно использовать все возможности, чтобы вернуть домой Бриттни, Пола Уилана и каждого американца, взятого в заложники или незаконно задержанного за рубежом. Как вам известно, мы сделали (Москве) обстоятельное предложение, направленное на то, чтобы вернуть ее и Пола Уилана домой. Мы призываем РФ принять это предложение", - продолжила пресс-секретарь.

"Я не могу сейчас вдаваться в детали (касательно американского предложения), но мы готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы вернуть наших соотечественников домой... Я могу заверить вас в том, что президент и наша команда по нацбезопасности сосредоточены на этом каждый день", - добавила Жан-Пьер.

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