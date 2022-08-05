Белый дом призвал РФ принять предложение США по обмену заключенными

Власти США готовы сделать все шаги, необходимые для возвращения на родину осужденных в России американских граждан Бриттни Грайнер (за контрабанду и хранение наркотиков) и Пола Уилана (за шпионаж), а также вновь призывают Москву принять предложение Вашинг

Власти США готовы сделать все шаги, необходимые для возвращения на родину осужденных в России американских граждан Бриттни Грайнер (за контрабанду и хранение наркотиков) и Пола Уилана (за шпионаж), а также вновь призывают Москву принять предложение Вашингтона по обмену заключенными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на регулярном брифинге в четверг.

"Россия неправомерно удерживает Бриттни (под стражей). Она никогда не должна была подвергаться судебному разбирательству", - утверждала Жан-Пьер. "По распоряжению президента (США Джо Байдена) американское правительство продолжает активно использовать все возможности, чтобы вернуть домой Бриттни, Пола Уилана и каждого американца, взятого в заложники или незаконно задержанного за рубежом. Как вам известно, мы сделали (Москве) обстоятельное предложение, направленное на то, чтобы вернуть ее и Пола Уилана домой. Мы призываем РФ принять это предложение", - продолжила пресс-секретарь.

"Я не могу сейчас вдаваться в детали (касательно американского предложения), но мы готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы вернуть наших соотечественников домой... Я могу заверить вас в том, что президент и наша команда по нацбезопасности сосредоточены на этом каждый день", - добавила Жан-Пьер.