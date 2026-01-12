Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Белый дом подтвердил, что Иран связывался с представителями США

    Иранская сторона связывалась со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом.

    Как передает Report, об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Было должностное лицо иранского правительства, которое обратилось к одному из приближенных к президенту [США Дональду Трампу], спецпредставителю Уиткоффу, совсем иным тоном, чем тот, который вы слышали публично", - сказала Ливитт, добавив, что об этих контактах ранее сообщали СМИ.

    "Как я понимаю, Стив Уиткофф будет играть очень важную роль в дипломатическом взаимодействии, касающемся Ирана", - подчеркнула она.

    Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник президента США обсудили в телефонном разговоре ситуацию в исламской республике на фоне протестов. Позднее Арагчи заявил, что Тегеран готов к переговорам по своей ядерной программе с Вашингтоном на равных условиях.

    Трамп в воскресенье также допустил проведение встречи с представителями Ирана для обсуждения ядерной программы Тегерана.

