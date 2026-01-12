СМИ: Уиткофф и Арагчи обсудили ситуацию в Иране

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи связался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в выходные на фоне протестов и беспорядков в исламской республике.

Как передает Report, об этом сообщил Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

Это первое указание на то, что прямой канал связи между Вашингтоном и Тегераном все еще открыт, несмотря на тупик в ядерных переговорах и обмен угрозами между двумя странами, отмечает агентство.

По данным источника, Арагчи и Уиткофф обсуждали возможность проведения встречи в ближайшие дни.

Источники не подтвердили, говорили ли они по телефону или обменивались сообщениями. Белый дом и Госдепартамент отказались от комментариев.

Глава Вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Иран связался с США днем ранее и предложил провести переговоры по ядерной сделке.

"Мы можем встретиться с ними. Встреча организуется, но нам, возможно, придется действовать из-за того, что происходит, до встречи... но встреча организуется", - сказал он журналистам.

Вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил журналистам на прошлой неделе, что США открыты для переговоров с Ираном о новой сделке.

Контакт между Уиткоффом и Арагчи был установлен в ходе ядерных переговоров между США и Ираном в прошлом году. Однако после того, как переговоры зашли в тупик контакты между ними были заморожены. Тем не менее, ряд источников утверждают, что спецпосланник и глава МИД Ирана продолжают обмениваться мнениями.

Трамп ранее обратился к иранскому народу и заявил, что рассматривает "очень серьезные варианты" поддержки протестного движения в Иране.