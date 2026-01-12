Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: Уиткофф и Арагчи обсудили ситуацию в Иране

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 18:52
    СМИ: Уиткофф и Арагчи обсудили ситуацию в Иране

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи связался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в выходные на фоне протестов и беспорядков в исламской республике.

    Как передает Report, об этом сообщил Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Это первое указание на то, что прямой канал связи между Вашингтоном и Тегераном все еще открыт, несмотря на тупик в ядерных переговорах и обмен угрозами между двумя странами, отмечает агентство.

    По данным источника, Арагчи и Уиткофф обсуждали возможность проведения встречи в ближайшие дни.

    Источники не подтвердили, говорили ли они по телефону или обменивались сообщениями. Белый дом и Госдепартамент отказались от комментариев.

    Глава Вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил в воскресенье, что Иран связался с США днем ранее и предложил провести переговоры по ядерной сделке.

    "Мы можем встретиться с ними. Встреча организуется, но нам, возможно, придется действовать из-за того, что происходит, до встречи... но встреча организуется", - сказал он журналистам.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил журналистам на прошлой неделе, что США открыты для переговоров с Ираном о новой сделке.

    Контакт между Уиткоффом и Арагчи был установлен в ходе ядерных переговоров между США и Ираном в прошлом году. Однако после того, как переговоры зашли в тупик контакты между ними были заморожены. Тем не менее, ряд источников утверждают, что спецпосланник и глава МИД Ирана продолжают обмениваться мнениями.

    Трамп ранее обратился к иранскому народу и заявил, что рассматривает "очень серьезные варианты" поддержки протестного движения в Иране.

    спецпосланник Стив Уиткофф США МИД Ирана Аббас Арагчи Протесты в Иране
    KİV: Uitkoff və Əraqçi İrandakı vəziyyəti müzakirə edib

    Последние новости

    19:14

    В Армении в 2025 году подорожал ряд продовольственных товаров

    В регионе
    19:07

    ВВП Нахчывана вырос на 9,9% за прошлый год

    Финансы
    18:56

    США, Турция, Египет и Катар обсудили второй этап мирного плана по Газе

    Другие страны
    18:52

    СМИ: Уиткофф и Арагчи обсудили ситуацию в Иране

    Другие страны
    18:39

    В Венесуэле освободили еще 116 заключенных

    Другие страны
    18:36

    В Грузии расширяются образовательные возможности для азербайджанской общины

    Наука и образование
    18:26

    Омер Челик: Турция не желает хаоса в соседнем Иране

    В регионе
    18:21

    ANAMA обратилось к гражданам в связи с минными инцидентами на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    18:21

    Кабмин внес изменения в таможенные сборы на арматуру и листовое стекло

    Бизнес
    Лента новостей