​Белый дом не исключает международную изоляцию России из-за Сирии

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Белый дом не исключает, что для России могут наступить дипломатические последствия из-за событий в Сирии, в том числе международная изоляция.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

«Эти последствия могут быть гораздо более глубокие, чем просто дипломатические последствия, которые может ввести международное сообщество… Я определенно не исключаю этого», — заявил Эрнест, добавив, что к таким последствиям он относит в том числе и международную изоляцию.

30 сентября Россия начала операцию против ИГИЛ в Сирии.