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    ​Белый дом не исключает международную изоляцию России из-за Сирии

    Эти последствия могут быть гораздо более глубокие, чем просто дипломатические последствия

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Белый дом не исключает, что для России могут наступить дипломатические последствия из-за событий в Сирии, в том числе международная изоляция.

    Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

    «Эти последствия могут быть гораздо более глубокие, чем просто дипломатические последствия, которые может ввести международное сообщество… Я определенно не исключаю этого», — заявил Эрнест, добавив, что к таким последствиям он относит в том числе и международную изоляцию.

    30 сентября Россия начала операцию против ИГИЛ в Сирии. 

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