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Белый дом назвал приоритеты Байдена

Белый дом назвал приоритеты Байдена Приоритетами президента Джо Байдена будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире.
Другие страны
20 января 2021 г. 22:15
Белый дом назвал приоритеты Байдена

Приоритетами президента Джо Байдена будут борьба с COVID, климат, расовая справедливость, экономика, здравоохранение, иммиграция и восстановление позиций США в мире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом.

"Президент Байден займется активными действиями и немедленной помощью американским семьям в период, когда страна борется с несколькими кризисами одновременно. Это будет включать действия по контролю над пандемией COVID-19, предоставление экономической помощи, борьбу с климатическими изменениями и продвижение расовой справедливости и гражданских прав, а также немедленные действия по реформированию нашей иммиграционной системы и восстановлению позиций США в мире", - говорится на сайте Белого дома, который обновился с вступлением Байдена в должность.

Чтобы укрепить позиции США в мире, Байден намерен "укрепить национальную безопасность, восстановить демократические союзы по всему миру, отстаивать американские ценности и права человека и помочь американскому среднему классу преуспеть в глобальной экономике".

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