Бельгия готова участвовать в миссии по подготовке украинской армии

Бельгия готова принять участие в общеевропейской миссии по обучению украинских военных.

Бельгия готова принять участие в общеевропейской миссии по обучению украинских военных.

Как передает Report со ссылкой на агентство Agence Belga , об этом сообщила министр обороны королевства Людивин Дедондер, выступая в комитете парламента страны по обороне.

"Бельгия готова принять участие в миссии под руководством европейских стран по подготовке украинских военнослужащих в соответствии с решениями, принятыми на встрече в Праге 30 августа", - отметила глава военного ведомства.

Министр добавила, что Бельгия возьмет на себя "обучение разминированию на море и на суше, логистике, инженерному делу".

По словам Дедондер, сумма бельгийской военной помощи Украине уже составила 51 млн евро. Еще 12 млн евро выделено на дополнительное оборудование, которое в ближайшее время будет доставлено в Украину через Польшу. Подробностей о том, что именно направит Брюссель Киеву глава Минобороны не сообщила.

В ответ на упреки некоторых парламентариев в недостаточных усилиях по оказанию помощи Украине со стороны Бельгии министр отметила, что власти "делают все, что могут, используя те средства, которые имеются в их распоряжении". По ее мнению, "бесполезно соревноваться в этом с другими странами Европы".